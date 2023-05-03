Средняя стоимость авиабилетов из Москвы в регионы России в мае и летом составляет 15,6 тысячи рублей за перелет туда и обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис Туту.

Эксперты проанализировали цены на авиабилеты с 1 мая по 31 августа. Оказалось, что бюджетнее всего полететь из Москвы в Санкт-Петербург, Саранск, Псков, Ульяновск, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Самару и Волгоград. Стоимость билетов в обе стороны составляет от 7,3 до 9,9 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга можно недорого полететь в Москву, Калугу, Мурманск, Череповец, Уфу, Казань, Оренбург, Пермь, Сыктывкар и Тобольск. Билет обойдется путешественник в сумму от 7,3 до 12 тысяч рублей.