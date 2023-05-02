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Куда съездить из Москвы на электричке: 3 идеи для бюджетного отдыха

Для того, чтобы отправиться в путешествие, совсем необязательно приобретать билеты на самолет и бронировать отель.

Куда съездить из Москвы на электричке: идеи для бюджетного отдыха
© РИА Новости

Порой удивительные места находятся совсем рядом. И добраться до них можно при помощи электрички за несколько часов.

Подробнее о том, куда можно съездить из Москвы на электричке – в материале "Рамблера".

Тула

Пряники и самовары – первые ассоциации с городом Тула. Не обойдите стороной посвященные им музеи. К слову, в музее пряников можно будет также запастись гостинцами для близких.

После осмотра музейных экспонатов прогуляйтесь до Тульского кремля – памятника зодчества XVI века. С мая по октябрь здесь проводятся интересные экскурсии.

Сергиев Посад

Единственный подмосковный город, который входит в список городов Золотого кольца. Непременно возьмите экскурсию по Троице-Сергиевой лавре и поднимитесь на колокольню, чтобы изучить город с высоты. Детям тут тоже не дадут скучать: в лавре проводятся мастер-классы по гончарному искусству, росписи матрешек, вышивке и не только.

Еще одна достопримечательность Сергиева Посада, мимо которой не стоит проходить – музей "Сергиевская кухмистерская", где можно познакомиться с предметами быта XIX–XX веков.

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Владимир

Владимир неслучайно облюбовали поклонники русского зодчества. Чаще всего в городе посещают Золотые ворота, а также Успенский и Дмитриевский соборы. В первом можно найти настоящие фрески Андрея Рублева, а второй славится уникальными росписями XII века.

Помимо этого, во Владимире стоит посетить исторический музей, музей "Кузница Бородиных" и музей ложек.

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