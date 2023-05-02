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Россия и Турция увеличат количество авиаперелетов

Российские и турецкие авиационные власти достигли соглашения об увеличении объемов авиаперевозок предстоящим летом. Эту информацию сообщили представители Министерства транспорта России агентству "Интерфакс".

Согласно данным министерства, российские власти утвердили заявки турецких авиакомпаний на дополнительные полеты в Россию, совершаемые с частотой 49 рейсов в неделю. Теперь авиакомпании РФ намерены еженедельно выполнять более 720 рейсов по 62 маршрутам.

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В свою очередь, турецкие перевозчики получили разрешение на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам. Их частота достигнет 629 рейсов. Таким образом, общее количество еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тысячи.

Ранее мы писали о том, что в России впервые за три года появились горящие путевки в Турцию.

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