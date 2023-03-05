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1 час назад

На что жалуются туристы на Шри-Ланке

Мария Каткова

Шри-Ланка представляет собой островное государство в Индийском океане. Она славится своими природными достопримечательностями и пляжным отдыхом. Многие туристы называют остров райским и мечтают вернуться туда вновь.

На что жалуются туристы на Шри-Ланке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако не все влюбляются в отдых в этой стране с первого взгляда. У отдыха на Шри-Ланке есть свои существенные минусы, с которыми готовы мириться не все. О том, на что жалуются туристы — в материале “Рамблера”.

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Отсутствие инфраструктуры

Все курорты в стране представляют собой небольшие деревни, между которыми удобнее всего передвигаться на машине. Здесь вы не найдете набережных для прогулок, сетевых магазинов и доступного транспорта для туристов. Для некоторых людей это может быть существенным плюсом, так как они хотят отдохнуть вдали от цивилизации.

Россияне чаще других ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года

А если вы привыкли приезжать в пятизвездочные отели с анимацией и ездить на экскурсии с гидом, то для вас путешествие на остров может стать испытанием.

Грязь

На Шри-Ланке действительно грязно, несмотря на то, что правительство пытается приучить граждан к чистоте и заботе об экологии. На пляжах могут валяться пустые пластиковые бутылки, а мусор можно встретить даже в зоне заповедников и достопримечательностей. И это действительно может быть дискомфортно для туристов, которые привыкли к чистоте хотя бы рядом с популярными достопримечательностями.

Однообразная кухня

Не стоит приравнивать Шри-Ланку к другим экзотическим странам. Местную кухню опытные туристы называют однообразной, так как она состоит преимущественно из риса и курицы с различными приправами и соусами. Также не стоит рассчитывать на изобилие экзотических фруктов, так как здесь они появляются исключительно в сезон.

Отсутствие развлечений

На Шри-Ланке нет развлекательных комплексов, аквапарков, парков развлечений и прочей инфраструктуры. Единственное, на что вы можете рассчитывать — океан, туристические достопримечательности, а также красота природы. Туристы рекомендуют брать машину и объезжать весь остров самостоятельно, так как организованных экскурсий здесь просто нет.

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