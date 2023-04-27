Стали известны запрещенные в тайских аэропортах слова

Названы три слова, которых туристы не должны произносить в тайских аэропортах и во время полетов. Об этом предупреждает Airports of Thailand (AOT).

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Компания Airports of Thailand (AOT) напомнила о запретных словах после того, как в Сети появилось видео тайской модели, которая намеренно повторяя слово «бомба» в аэропорту в Суварнабхуми в Бангкоке.

Компания предупредила, что в тайских аэропортах и во время полетов категорически запрещается произносить слова «бомба/взрыв» (raberd), «угон» (jee khruangbin или plon khruangbin) и «террористический акт» (kankorkanrai).

По данным компании, за нарушение этого правила туристам грозит серьезный штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей). В худшем случае, дело может закончиться тюремным сроком до пяти лет.