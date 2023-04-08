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1 час назад

Почему в Таиланде нельзя срывать фрукты с деревьев: видео

Мира Маркина

Обилие разнообразных фруктов в Таиланде удивляет российских путешественников. В нашем климате такая экзотика не растет и стоит очень дорого, поэтому на отдыхе в теплой стране появляется неконтролируемый соблазн сорвать что-то с дерева бесплатно. Например, бананы или "райские яблоки".

Однако делать это категорически запрещается, даже если деревья с фруктами ничем не огорожены, и кажется, что они ничейные. За этот необдуманный поступок туристу могут выписать огромный штраф, а в некоторых случаях даже арестовать.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Ранее мы показывали ролик о том, что есть в каждом японском туалете.

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