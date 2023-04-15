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1 час назад

Чем отличаются курорты Таиланда

Мария Каткова

Туристы предпочитают отдыхать в Таиланде, так как в этой стране всегда тепло, есть хорошие пляжи, а также очень дешево. Однако при покупке тура путешественники сталкиваются с одной проблемой: курортов в Таиланде очень много и выбрать один может быть проблематично.

Чем отличаются курорты Таиланда
Фото: UnsplashUnsplash

О том, чем друг от друга отличаются пляжные курорты Таиланда — в материале “Рамблера”.

Паттайя

Этот курорт идеально подойдет для отдыха пар и компаний молодежи. Паттайя славится своими барами, ночными клубами и вечеринками до утра. Такое же количество ночных развлечений можно встретить только в Бангкоке и здесь.

Тем не менее, семейные развлечение тут тоже можно встретить. Аквапарки, парки аттракционов и зоопарки — все это есть в Паттайе в достаточном количестве. Однако если вы планируете отдых с детьми, то лучше выбирать жилье подальше от самого города.

Пхукет

Это — самый дорогой курорт Таиланда, но он и один из самых живописных здесь. Огромные пляжи, водопады, зеленые леса — все вы найдете здесь. Особенно курорт популярен у любителей дайвинга и других водных видов спорта.

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Если вы готовы переплатить за природную красоту, то Пхукет вам точно подойдет. Есть еще один плюс – многие местные жители говорят по-русски, и если у вас все не очень хорошо с английским, то езжайте на Пхукет.

Самуи

Этот курорт создан для тех, кто ищет спокойного и размеренного отдыха. Здесь отдыхает мало людей, поэтому пляжи практически пустые, а к достопримечательностям очень легко добраться. Идеально подойдет для тех, кто хочет просто лежать на пляже и наслаждаться морем. Чаще всего отдыхают супружеские пары и семьи с детьми.

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