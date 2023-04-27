"Стоимость выше Турции": эксперты заявили о подорожании отелей в Сочи
Эксперты туристической отрасли заявили о том, что бюджетные номера в популярных отелях Сочи на лето подорожали более чем на 15 процентов по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, причина повышения цен — это высокий спрос на отдых в Сочи летом, однако на данный момент распроданы не все номера.
"Стоимость выше Турции и выше самого Сочи прошлого лета на 15 процентов и более", — сообщил глава ОСИГ.
Большой интерес у российских туристов вызывают четырех- и пятизвездочные отели. Трехзвездочные гостиницы путешественники бронируют реже, поэтому номера еще можно найти, отметили в пресс-службе компании "Интурист". А, вот, в сочинских санаториях мест практических не осталось: о дефиците заявил туроператор "Алеан".
Эксперт Алексей Волков порекомендовал рассмотреть альтернативы отдыха в Сочи. Например, поехать в Крым, где на майские праздники предоставляются скидки до 40 процентов. Также, по словам главы ОСИГ, альтернативным направлением может стать Анапа.