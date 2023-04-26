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Туроператоры спрогнозировали дефицит на билеты в Крым

Из-за низкий транспортной доступности билеты в Крым могут стать дефицитными на майские праздники и в сезон летних каникул. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на выступление Сергея Ромашкина, представителя туроператора "Дельфин".

Он отметил, что в период праздников планируется приезд 120-150 тысяч туристов. Однако транспортная доступность полуострова по-прежнему ограничена. Это может спровоцировать нехватку билетов.

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На даты с 28 по 30 апреля остались только билеты в СВ-вагоны или с возможностью пересадки в Краснодаре.

Министр культуры и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что дефицит актуален не только для майских праздников. Такая же ситуация может сложиться в период летнего сезона.

"Нам нужны ежедневные поезда, связывающие Крым с городами, где сохраняется авиасообщение, то есть с Сочи и Минеральными Водами", — заявил он.

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Крыму упали.

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