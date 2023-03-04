Цены на отдых в Крыму упали

Среди курортных направлений в России самым доступным неожиданно оказался Крым, сообщает «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на экспертов в области туризма, отмечает, что на Крым стал единственным курортом, где не выросли цены на проживание.

Для сравнения, отельеры Краснодарского края и Абхазии подняли стоимость проживания в среднем на 10-15%.

В Крыму же размещение весной этого года в среднем обойдется туристам на 30-40% дешевле, чем в прошлом году. По мнению экспертов, таких результатов удается достигнуть благодаря гибкой ценовой политике гостиничного бизнеса: большинство отелей предоставляют скидки от 10 до 70%.

Снижение цен способствовало тому, что спрос на отдых в Крыму вновь начал расти. В данный момент регион вышел на второе место по количеству бронирований на весну, хотя до этого находился на самых невыгодных позициях.

Тем не менее, стоит отметить, что от уровня февраля прошлого года продажи туров в Крым пока отстают.