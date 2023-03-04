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53 минуты назад

Цены на отдых в Крыму упали

Мария Кимакович

Среди курортных направлений в России самым доступным неожиданно оказался Крым, сообщает «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на экспертов в области туризма, отмечает, что на Крым стал единственным курортом, где не выросли цены на проживание.

Для сравнения, отельеры Краснодарского края и Абхазии подняли стоимость проживания в среднем на 10-15%.

В Крыму же размещение весной этого года в среднем обойдется туристам на 30-40% дешевле, чем в прошлом году. По мнению экспертов, таких результатов удается достигнуть благодаря гибкой ценовой политике гостиничного бизнеса: большинство отелей предоставляют скидки от 10 до 70%.

Снижение цен способствовало тому, что спрос на отдых в Крыму вновь начал расти. В данный момент регион вышел на второе место по количеству бронирований на весну, хотя до этого находился на самых невыгодных позициях.

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Тем не менее, стоит отметить, что от уровня февраля прошлого года продажи туров в Крым пока отстают.

Ранее был назван самый дорогой курорт на юге России.

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