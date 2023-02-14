Нудистам в Крыму запретят загорать без одежды

На заседании комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета обсудили введение штрафов за отдых топлес в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам представителя МВД Ольги Алексеевой, проблему обнаженных людей в местах общего пользования, в том числе на пляжах, можно решить путем внесения соответствующих норм в закон об административных правонарушениях Крыма. Сейчас привлечь их к ответственности проблематично, так как на законодательном уровне работа нудистских пляжей не регулируется.