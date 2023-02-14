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52 минуты назад

Нудистам в Крыму запретят загорать без одежды

Мира Маркина

На заседании комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета обсудили введение штрафов за отдых топлес в Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс".

Нудистам в Крыму запретят загорать без одежды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам представителя МВД Ольги Алексеевой, проблему обнаженных людей в местах общего пользования, в том числе на пляжах, можно решить путем внесения соответствующих норм в закон об административных правонарушениях Крыма. Сейчас привлечь их к ответственности проблематично, так как на законодательном уровне работа нудистских пляжей не регулируется.

Нудистские пляжи также предложили перенести с центральных пляжей в другие места и оборудовать. Например, на заседании обсудили популярный пляж в Коктебеле.

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Ранее в АТОР сообщили, куда россияне собираются на майские праздники.

Новости путешествий,Ольга Алексеева,
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