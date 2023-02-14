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1 час назад

В АТОР сообщили, какие туры россияне покупают на майские праздники

Мира Маркина

Среди жителей России, которые начали планировать поездки в майские праздники, наибольшей популярностью пользуются путевки в Москву, Санкт-Петербург, Карелию и города Золотого кольца. Из других стран российских туристов пока больше всего привлекает Турция. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В АТОР сообщили, куда россияне собираются на майские праздники
Фото: PxherePxhere

Эксперт подчеркнула, что данные, которые доступны сейчас, не отражают картину, которая сложится непосредственно к майским выходным. О тенденциях, по ее мнению, говорить пока рано.

Ломидзе отметила, что последние несколько лет туры на майские праздники бронируются ограниченно. Полная картина спроса на начало мая, по ее словам, сложится в первой декаде апреля.

Творческий поселок в 30 минутах от центра Москвы: видео

Ранее "Рамблер" писал о бюджетных направлениях России на майские праздники.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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