Названы бюджетные направления России на майские праздники

Самыми бюджетными направлениями России для поездок на майские праздники оказались Барнаул, Ижевск, Кемерово, Махачкала, Томск и Магнитогорск. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого попали в редакцию "Ленты.ру".

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Так, самым дешевым направлением стало Новосибирск — Кемерово, стоимость которого составляет тысячу рублей. На втором месте — билет из Новосибирска в Барнаула за 1,2 тысячи рублей, на третьем — рейс в Томск за полторы тысячи.

Из Минеральных Вод выгоднее всего отправиться в Махачкалу за 1,6 тысячи рублей. Поездки в Псков и Астрахань будут стоит более двух тысяч рублей.

Туристам из Санкт-Петербурга перелет в Москву на майских праздниках обойдется минимум в 2,6 тысячи рублей, в Архангельск — 2,9 тысячи, а в Казань — 3 тысячи.

А из Москвы до Санкт-Петербурга жители столицы смогут добраться за 2,6 тысячи рублей, до Пскова — за 2,7 тысячи, до Тамбова — за 3 тысячи.