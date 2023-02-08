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27 минут назад

Названы бюджетные направления России на майские праздники

Мария Иглина

Самыми бюджетными направлениями России для поездок на майские праздники оказались Барнаул, Ижевск, Кемерово, Махачкала, Томск и Магнитогорск. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого попали в редакцию "Ленты.ру".

Названы бюджетные направления России на майские праздники
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, самым дешевым направлением стало Новосибирск — Кемерово, стоимость которого составляет тысячу рублей. На втором месте — билет из Новосибирска в Барнаула за 1,2 тысячи рублей, на третьем — рейс в Томск за полторы тысячи.

Из Минеральных Вод выгоднее всего отправиться в Махачкалу за 1,6 тысячи рублей. Поездки в Псков и Астрахань будут стоит более двух тысяч рублей.

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Туристам из Санкт-Петербурга перелет в Москву на майских праздниках обойдется минимум в 2,6 тысячи рублей, в Архангельск — 2,9 тысячи, а в Казань — 3 тысячи.

А из Москвы до Санкт-Петербурга жители столицы смогут добраться за 2,6 тысячи рублей, до Пскова — за 2,7 тысячи, до Тамбова — за 3 тысячи.

Ранее были названы лучшие бюджетные отели в Египте.

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