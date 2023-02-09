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5 часов назад

Почему на Пляж Горячей воды надо приходить с лопатой

Мария Кимакович

Отправляясь на этот пляж, нет необходимости брать с собой циновку или полотенце, чтобы комфортно разместиться на песке. А вот лопату прихватить стоит.

Почему на Пляж Горячей воды надо приходить с лопатой
Фото: Jim Hoffman/FlickrJim Hoffman/Flickr

Для чего это надо сделать и чем отличается это место от пляжей других стран, читайте в материале «Рамблера».

Этот пляж, расположенный на побережье полуострова Коромандел в Новой Зеландии, известен как Пляж Горячей воды. Он весьма популярен у туристов, предпочитающих необычный отдых. И, действительно, обычным это место на побережье назвать никак нельзя.

Пляж Горячей воды — это настоящий спа-салон на свежем воздухе. Дело в том, что под землей здесь из трещины пробиваются к поверхности два геотермальных источника, пропитывая песок пляжа практически насквозь.

Туристам остается лишь раскопать себе яму на пляже, которая тут же наполнится горячей водой, и, опустившись в нее, наслаждаться теплом и комфортом. Правда, чтобы не обжечься (вода из геотермальных источников может достигать 65 градусов), придется включить смекалку. Наполненную горячей водой яму необходимо соединить с океаном, прорыв узкий желоб к волнам. Поступающая из океана вода начинает смешиваться с жидкостью из источника, и последняя приобретает комфортную температуру.

Зачем туристы едут на Красный пляж и где он находится

Приезжать на Пляж Горячей воды следует за несколько часов до отлива, тогда можно успеть и «ванну» для себя вырыть, и вдоволь понежиться в теплой термальной воде.

Кстати, лопаты совсем не обязательно везти с собой: на побережье инструмент можно арендовать в ближайшем магазине.

Заграница,
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