Зачем туристы едут на Красный пляж и где он находится

Тысячи туристов со всего мира приезжают в китайскую провинцию Ляонин, чтобы увидеть удивительный пляж ярко-красного цвета. О том, что именно придает этому месту такой оттенок и почему на нем нельзя загорать, читайте в материале «Рамблера».

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Этот необычный пляж под названием Паньцзинь или попросту Красный пляж расположен на реке Ляохэ и популярен не только у местных жителей, но и у туристов. Правда, путешественники стремятся приехать сюда лишь осенью, ведь именно в это время пляж приобретает удивительный красный оттенок.

Дело в том, что пляж покрыт не песком или камнями, а настоящим ковром из водорослей, которые с апреля по май имеют обычный зеленый цвет, а осенью начинают отмирать и побережье становится красным.

stock.adobe.com

У пляжа Паньцзинь две зоны, куда обычно и приезжают туристы. Первая, оборудованная смотровыми площадками и множеством мостиков, была открыта в 2015 году. Здесь удобно прогуливаться, любуясь необыкновенными пейзажами, и делать красивые фотографии.

Вторая зона пляжа расположена по соседству с рисовыми и тростниковыми полями. Здесь можно остановиться перекусить в одной из небольших столовых, построенных специально для туристов. Или просто полюбоваться природным цветовым контрастом.