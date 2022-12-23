Зачем туристы едут на Красный пляж и где он находится

Тысячи туристов со всего мира приезжают в китайскую провинцию Ляонин, чтобы увидеть удивительный пляж ярко-красного цвета. О том, что именно придает этому месту такой оттенок и почему на нем нельзя загорать, читайте в материале «Рамблера».
Этот необычный пляж под названием Паньцзинь или попросту Красный пляж расположен на реке Ляохэ и популярен не только у местных жителей, но и у туристов. Правда, путешественники стремятся приехать сюда лишь осенью, ведь именно в это время пляж приобретает удивительный красный оттенок.
Дело в том, что пляж покрыт не песком или камнями, а настоящим ковром из водорослей, которые с апреля по май имеют обычный зеленый цвет, а осенью начинают отмирать и побережье становится красным.
У пляжа Паньцзинь две зоны, куда обычно и приезжают туристы. Первая, оборудованная смотровыми площадками и множеством мостиков, была открыта в 2015 году. Здесь удобно прогуливаться, любуясь необыкновенными пейзажами, и делать красивые фотографии.
Вторая зона пляжа расположена по соседству с рисовыми и тростниковыми полями. Здесь можно остановиться перекусить в одной из небольших столовых, построенных специально для туристов. Или просто полюбоваться природным цветовым контрастом.
Лучше всего ехать на Красный пляж в сентябре или октябре, когда водоросли начинают отмирать и менять свой цвет. На слишком долгое путешествие настраиваться не стоит: чтобы сполна насладиться красотой необычного пляжа достаточно одного дня.