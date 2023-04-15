$81.50-0.1790.16+0.16

Места в Крыму, о которых не знают туристы: видео

Вторая половина апреля и май — по мнению многих путешественников, лучшее время для отдыха в Крыму. Вокруг все цветет, но при этом нет изнуряющей жары, как летом.

Исследовать Крым интересно, даже если вы там уже были. Блогер @levshinaa рассказала в своем TikTok-аккаунте о трех местах, которые перевернут ваше представление о полуострове.

Одно из таких мест, о которых знает немного туристов, — это бухта Бугаз в Судаке. С мыса Меганом открывается невероятно живописный пейзаж. Еще одна локация — мыс Хамелеон, расположенный неподалеку от поселка Коктебель.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о красивейших местах Крыма.

Цены на отдых в Крыму упали

Ранее мы показывали ролик о том, чем заняться, если вы оказались в Марокко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий