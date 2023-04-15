Вторая половина апреля и май — по мнению многих путешественников, лучшее время для отдыха в Крыму. Вокруг все цветет, но при этом нет изнуряющей жары, как летом.

Исследовать Крым интересно, даже если вы там уже были. Блогер @levshinaa рассказала в своем TikTok-аккаунте о трех местах, которые перевернут ваше представление о полуострове.

Одно из таких мест, о которых знает немного туристов, — это бухта Бугаз в Судаке. С мыса Меганом открывается невероятно живописный пейзаж. Еще одна локация — мыс Хамелеон, расположенный неподалеку от поселка Коктебель.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о красивейших местах Крыма.