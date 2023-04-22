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Стало известно, сколько туристов прилетят в Сочи на майские

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Стало известно о том, сколько пассажиров прилетит в Аэропорт Сочи в период майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Никонова, управляющего аэропортами Кубани.

Стало известно, сколько туристов прилетят в Сочи на майские
© Unspplash

Стало известно, что Аэропорт Сочи планирует принять полмиллиона пассажиров на прилет и вылет. Эта цифра составляет на 30% больше того, что было в прошлом году.

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Отмечается, что на период майских праздников в аэропорт и из аэропорта запланированы три тысячи рейсов. Больше всего людей ожидается в аэропорте 6 мая. В этот день через аэропорт пройдут 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что эксперт заявил о подорожании отдыха в Сочи.

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