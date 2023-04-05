Майские праздники — идеальное время для путешествия в Сочи. Здесь уже теплее, чем в других регионах России, но еще не очень жарко для субтропиков. Уже можно осторожно заходить в море и спокойно гулять по городу без летних толп и изнурительной жары.

Но что делать на отпуске в Сочи? Заглянуть в морпорт, съездить в Олимпийский парк, посетить Красную поляну — это делают все. Смотрите видео, чтобы узнать об 11 вещах, которые обязательно нужно сделать в Сочи в майские праздники.