Где в России можно посмотреть на цветущую сакуру

Одна из самых известных японских традиций - ежегодное любование цветущей сакурой. Но посмотреть на деревья, усыпанные нежно-розовыми цветами, можно не только в стране восходящего солнца.

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Полюбоваться сакурой можно и в России, где именно - читайте в материале "Рамблера"

На самом деле сакура - это не название одного дерева, все косточковые, в том числе вишню, сливу, абрикос и миндаль, можно в пору цветения называть сакурой. Но чаще всего, когда говорят о сакуре, имеют в виду вишню мелкопильчатую.

В стране восходящего солнца цветение сакуры начинается с конца февраля и продолжается до конца мая. Чаще всего туристы едут в Японию именно за этим, но, планируя путешествие, следует помнить, что на юге страны сакура зацветает раньше, а на севере позже, поэтому нужно быть готовым к тому, что ради цветущих деревьев нужно будет специально ехать в конкретное место.

Если нет возможности или желания ехать в далекую Японию, полюбоваться цветущими деревьями можно и в России. Правда времени на это будет меньше - с конца апреля по конец мая - всего месяц, а не три как в Японии. Исключение - город Сочи.

Приводим список городов и парков, где растет сакура.