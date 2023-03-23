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6 часов назад

"Красивее, чем на Бали": удивительное место в Сочи, о котором не знают туристы

Диана Товсепова

Несмотря на то, что путешествия заграницу для россиян стали гораздо сложнее осуществимыми, туристы смогут найти, где посмотреть действительно невероятные места. Об одном из таких мест на юге России — в материале "Рамблера".

"Красивее, чем на Бали": удивительное место в Сочи неизвестное туристам
Фото: Иван Аборнев / ФГБУ Сочинский национальный паркИван Аборнев / ФГБУ Сочинский национальный парк

Приезжая в Сочи туристы традиционно отправляются в Олимпийский парк, на Красную поляну, гуляют по Адлерской набережной или любуются закатами у сочинского морского порта. Однако, в стороне от популярных туристических маршрутов, можно найти настоящую жемчужину курорта.

Одна из таких локаций — водопад "Пасть дракона". Он расположен по дороге из Сочи на Красную поляну, в 50 км от центра курортного города. Локация находится рядом с селом Монастырь, а найти ее можно по координатам 43.582207, 40.014626.

@hristofor_travel

Место считают удивительным, потому что горный ручей здесь протекает сразу по подземному, и надземному руслу, а струи воды будто вырываются из расщелин гор, как огонь из пасти дракона.

Лучше приезжать к водопаду ранней весной, когда талые воды с избытком заполняют реку, и водопад становится мощнее. У подножья наблюдать за разбивающимися струями воды особенно прекрасно.

Где в России можно посмотреть на цветущую сакуру

По размерам "Пасть Дракона" считается вторым водопадом Большого Сочи и достигает высоты в 42 метра. При этом высота внутреннего водопада, спрятанного глубоко под скалой составляет 18 метров.

Туристам здесь точно будет чем заняться: сделать невероятные фото, искупаться в озере, посмотреть на карстовую пещеру, посетить соседний водопад поменьше или увидеть развалины средневекового христианского храма, расположенного неподалеку.

"Сложно поверить, что это в России. Мы были на балийских водопадах и, если честно, это место не уступает пейзажам Индонезии. Мощные потоки воды вырываются из скал, а вокруг тенистый лес, будто джунгли или тропики", — делятся впечатлениями туристы.

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