"Красивее, чем на Бали": удивительное место в Сочи неизвестное туристам

Несмотря на то, что путешествия заграницу для россиян стали гораздо сложнее осуществимыми, туристы смогут найти, где посмотреть действительно невероятные места. Об одном из таких мест на юге России — в материале "Рамблера".

Фото: Иван Аборнев / ФГБУ Сочинский национальный парк Иван Аборнев / ФГБУ Сочинский национальный парк

Приезжая в Сочи туристы традиционно отправляются в Олимпийский парк, на Красную поляну, гуляют по Адлерской набережной или любуются закатами у сочинского морского порта. Однако, в стороне от популярных туристических маршрутов, можно найти настоящую жемчужину курорта.

Одна из таких локаций — водопад "Пасть дракона". Он расположен по дороге из Сочи на Красную поляну, в 50 км от центра курортного города. Локация находится рядом с селом Монастырь, а найти ее можно по координатам 43.582207, 40.014626.

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Место считают удивительным, потому что горный ручей здесь протекает сразу по подземному, и надземному руслу, а струи воды будто вырываются из расщелин гор, как огонь из пасти дракона.

Лучше приезжать к водопаду ранней весной, когда талые воды с избытком заполняют реку, и водопад становится мощнее. У подножья наблюдать за разбивающимися струями воды особенно прекрасно.

По размерам "Пасть Дракона" считается вторым водопадом Большого Сочи и достигает высоты в 42 метра. При этом высота внутреннего водопада, спрятанного глубоко под скалой составляет 18 метров.

Туристам здесь точно будет чем заняться: сделать невероятные фото, искупаться в озере, посмотреть на карстовую пещеру, посетить соседний водопад поменьше или увидеть развалины средневекового христианского храма, расположенного неподалеку.