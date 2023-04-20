Эксперт заявил о подорожании отдыха в Сочи

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил о подорожании отдыха в Сочи на 20-30 процентов в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщают "Известия".

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По словам туристического эксперта, рост цен связан с падением интереса путешественников к отдыху в Крыму. Из-за закрытия аэропорта в Симферополе бронирование туров на крымские курорты упало на 50 процентов.

У туристов пользуется спросом отдых в Сочи. Из-за этого эксперт предупредил о подорожании цен на 20-30 процентов. При этом Алексан Мкртчян отметил, что в прошлом году стоимость отдыха на курортах увеличились на 40 процентов.