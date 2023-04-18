Туристов попросили поторопиться с бронированием жилья в Сочи

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что владельцы квартир и апартаментов в Сочи, глядя на рост стоимости проживания в отелях, стали повышать цены до уровня гостиниц. Об этом сообщает ИА "НСН".

Так, по словам Мкртчяна, цены на отели выросли примерно на 30–40 процентов. И, на фоне этого, владельцы недвижимости в Сочи тоже стали повышать цены, поэтому эксперт рекомендует не затягивать с бронированием.