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3 часа назад

Туристов попросили поторопиться с бронированием жилья в Сочи

Мария Иглина

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что владельцы квартир и апартаментов в Сочи, глядя на рост стоимости проживания в отелях, стали повышать цены до уровня гостиниц. Об этом сообщает ИА "НСН".

Так, по словам Мкртчяна, цены на отели выросли примерно на 30–40 процентов. И, на фоне этого, владельцы недвижимости в Сочи тоже стали повышать цены, поэтому эксперт рекомендует не затягивать с бронированием.

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Мкртчян отметил, что цены для мая и июня останутся на прежнем месте, однако с середины лета жилье станет дороже примерно до 20 процентов.

Ранее выяснилось, в каком месяце выгоднее ехать в Сочи.

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