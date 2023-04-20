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Названы самые популярные у россиян направления для отпуска летом

Результаты опроса сервиса SuperJob показали, что самыми популярными для летнего отпуска направлениями у россиян являются Крым, Сочи и Алтай. Об этом сообщает издание "Известия".

Названы самые популярные направления для отпуска летом
© Unsplash.com

В опросе приняли участие 3000 россиян. 21 процент опрошенных планирует провести летний отпуск в пределах России. Больше всего пользуются спросом Крым, Краснодарский край, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

Дома или на даче планируют провести отдых 17 процентов респондентов. За границу поедет четыре процента россиян. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Турция и Тунис. При этом чаще всего эти поездки планируют люди в возрасте до 34 лет.

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