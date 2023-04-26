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1 час назад

АТОР назвала города, куда чаще всего путешествуют россияне

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала города, где россияне останавливаются чаще всего. Об этом сообщается на официальном сайте.

Самым популярным городом для поездок оказался Санкт-Петербург. Москва заняла второе место. Третье досталось Казани. Далее идут: Самара, Калининград, Нижний Новгород, Тула, Ярославль и Псков.

Лидерами повторных путешествий стали Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Больше всего туристов привлекают музеи города, а также различные мероприятия, например, "Алые паруса" и праздник фонтанов.

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Представители туристической индустрии отметили, что среди туристов популярность набирают сити-туры. Они длятся три-четыре ночи и включают в себя осмотр основных достопримечательностей города.

Ранее сообщалось, что аналитики перечислили самые раздражающие вещи в российских отелях.

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