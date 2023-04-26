Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала города, где россияне останавливаются чаще всего. Об этом сообщается на официальном сайте.

Самым популярным городом для поездок оказался Санкт-Петербург. Москва заняла второе место. Третье досталось Казани. Далее идут: Самара, Калининград, Нижний Новгород, Тула, Ярославль и Псков.

Лидерами повторных путешествий стали Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Больше всего туристов привлекают музеи города, а также различные мероприятия, например, "Алые паруса" и праздник фонтанов.

Представители туристической индустрии отметили, что среди туристов популярность набирают сити-туры. Они длятся три-четыре ночи и включают в себя осмотр основных достопримечательностей города.