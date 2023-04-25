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Аналитики перечислили самые раздражающие вещи в российских отелях

Туристы преимущественно недовольны уборкой номеров, плохой шумоизоляцией и скудными завтраками. Главные поводы для возмущения путешественников перечислили специалисты сервиса бронирования средств размещения "Отелло" и геосервиса 2ГИС. Данные исследования приводит "Лента.ру".

Прежде всего в числе недостатков гостиничных номеров туристы выделяют недостаточное пространство, неприятный запах в комнате и общее состояние, в частности старую мебель.

Помимо этого, поводом для раздражения становятся неразнообразные завтраки, неудобное расположение отелей, а также уборка номеров, холодный пол и отсутствие изоляции шума.

Стала известна стоимость отдыха в турецких отелях 18+

Российские туристы также критикуют сотрудников гостиниц. Персонал часто характеризуют как некомпетентных людей и отмечают их неприветливость.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как не выглядеть дикарем в ресторане отеля.

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