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Как не выглядеть дикарем в ресторане отеля

Несмотря на то, что в отеле человек почти всегда располагается для отдыха, не стоит расслабляться слишком сильно и забывать про правила этикета. Действительно, ими многие пренебрегают, за что в ответ получают косые взгляды.

Как не выглядеть дикарем в ресторане отеля
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В материале “Рамблера” – о том, как вести себя в ресторане отеля, чтобы другие постояльцы не испытывали за вас испанский стыд.

Не берите все

Если вы хотите попробовать каждое блюдо, то лучше начать с одной тарелки и накладывать туда еду небольшими порциями. Не стоит накладывать огромное количество еды в разные тарелки и расставлять их по столу. Так вы нарушаете сразу несколько правил этикета.

После того, как вы попробуете приглянувшиеся блюда, берите другую тарелку и кладите в нее то, что нужно со шведского стола.

Чем опасна посуда в номере отеля

Десерты не сразу

Не бойтесь того, что под конец ужина для вас не останется ни одного десерта, не ставьте их сразу же на ваш стол. Дело в том, что в жарких странах десерты и мороженое могут растаять, пока вы будете употреблять основные блюда. Это не только нарушает правила этикета, но и влияет на вкус и качество продуктов.

Не выносите еду из ресторана

Система “Все включено” предполагает практически круглосуточный доступ к еде из любой точки отеля, поэтому в том, чтобы выносить еду в номер, смысла нет. Раньше в отелях постоянно висели предупреждения с просьбой не забирать еду. Теперь это — негласное правило этикета. Вряд ли вы сэкономите благодаря двум круассанам и яблокам, которые сможете вынести из ресторана.

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