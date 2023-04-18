Как не выглядеть дикарем в ресторане отеля

Несмотря на то, что в отеле человек почти всегда располагается для отдыха, не стоит расслабляться слишком сильно и забывать про правила этикета. Действительно, ими многие пренебрегают, за что в ответ получают косые взгляды.

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В материале “Рамблера” – о том, как вести себя в ресторане отеля, чтобы другие постояльцы не испытывали за вас испанский стыд.

Не берите все

Если вы хотите попробовать каждое блюдо, то лучше начать с одной тарелки и накладывать туда еду небольшими порциями. Не стоит накладывать огромное количество еды в разные тарелки и расставлять их по столу. Так вы нарушаете сразу несколько правил этикета.

После того, как вы попробуете приглянувшиеся блюда, берите другую тарелку и кладите в нее то, что нужно со шведского стола.

Десерты не сразу

Не бойтесь того, что под конец ужина для вас не останется ни одного десерта, не ставьте их сразу же на ваш стол. Дело в том, что в жарких странах десерты и мороженое могут растаять, пока вы будете употреблять основные блюда. Это не только нарушает правила этикета, но и влияет на вкус и качество продуктов.

Не выносите еду из ресторана