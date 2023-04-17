Чем опасна посуда в номере отеля

В комплектацию гостиничного номера в отелях с тремя и более звездами всегда входит минимальный набор посуды. Иногда это стаканы и чайник, но ее может быть и больше. Например, если вы бронировали апартаменты. В таком случае в набор будут входить тарелки, приборы и даже посуда для приготовления еды.

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Однако этой посудой лучше не пользоваться или делать это с осторожностью. Дело в том, что предметы быта в номере могут быть опасны из-за наличия определенных инфекций на поверхности. Более подробно — в материале “Рамблера”.

Чайник

Перед тем, как пользоваться чайником, проверьте, насколько он чистый внутри. Постояльцы используют его для разных нужд. Некоторые туристы откровенно рассказывали, что варили в чайнике лапшу быстрого приготовления, так как у них не было необходимой посуды. Другие путешественники делились своими историями о том, как кипятили нижнее белье и носки в чайнике. Поэтому лучше не пользоваться этим предметом без острой необходимости.

Стаканы

Не стоит сразу употреблять напитки из стаканов в номере отеля. Дело в том, что горничные не очень тщательно их моют, а лишь ополаскивают водой и протирают тряпкой для того, чтобы была видимость чистой посуды. Таким образом, на поверхности посуды остается большое количество бактерий. Перед тем, как пить что-либо из стаканов, обязательно промойте и продезинфицируйте их.

Приборы