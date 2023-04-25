Места в Абхазии, в которых захватывает дух
Недоступность зарубежных направлений для отдыха сделала Абхазию местом притяжения российских туристов. Но страна привлекательна не только тем, что открыта для наших путешественников. В Абхазии можно насладиться горными пейзажами, посмотреть на каньоны, пещеры и даже замок принца.
Какие места стоит посетить, чтобы получить яркие впечатления от поездки? Рассказываем в материале "Рамблера".
Новоафонская пещера
Это одна из самых больших пещер в Абхазии, которая находится на территории города Новый Афон. В пещере девять залов, в шесть из которых можно попасть с экскурсией. В одном из них, зале "Апхярца" иногда проводят музыкальные концерты.
Юпшарский каньон
Юпшарский каньон находится по дороге к озеру Рица. Он образовался в огромной скале, которая раскололась при землетрясении много веков назад. Изнутри каньона видна только небольшая часть неба, поэтому из-за полумрака его прозвали каменным мешком.
Замок принца Ольденбургского
Замок был построен в 1902 году и принадлежал правнуку императора Павла I принцу Александру Ольденбургскому. Дворец был его летней резиденцией. Сейчас здание в стиле модерн считается одним из самых красивых на территории Абхазии.
Заброшенная станция "Псырцха"
Еще одно необыкновенное место в Абхазии это заброшенная железнодорожная станция "Псырцха", которая находится между горами в Новом Афоне. Платформу построили в 1944 году на берегу водохранилища. Сейчас поезда там не останавливаются, но проезжают мимо.