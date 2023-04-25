$81.27-0.2189.46+0.11

О чем надо знать перед поездкой в Дагестан

За последние несколько лет, особенно после пандемии коронавируса, отдых в Дагестане стал очень популярным среди туристов. В регион едут, чтобы посмотреть на красивейшие горы, поесть вкусную кавказскую еду и не потратить при этом много денег.

О чем надо знать перед поездкой в Дагестан
© РИА Новости

Что нужно знать перед тем, как ехать в Дагестан, чтобы не испортить себе впечатления от поездки? Рассказываем в материале "Рамблера".

Одежда

Собирая сумку или чемодан в Дагестан, стоит внимательно подойти к выбору одежды для отдыха. Это мусульманская республика, поэтому внешний вид туристов может привлечь местных жителей. Проявите уважение к культуре и возьмите одежду, которая прикрывает колени. Это касается не только женщин. Мужчинам не рекомендуется надевать короткие шорты, а женщинам — надевать кофту с глубоким декольте и наносить яркий макияж.

Туалеты

Если вы никогда не были в деревенском туалете и очень любите комфорт, нужно быть готовым к тому, что в горах Дагестана общественные туалеты в большинстве случаев — это чаши Генуя — напольные унитазы, а вместо туалетной бумаги в качестве средства гигиены — кувшины с водой. В некоторых местах туристы могут встретить обычные дырки в полу, поэтому не стройте больших ожиданий на этот счет.

Что надо обязательно посмотреть в Геленджике

Алкоголь

Стоит учитывать также, что в Дагестане не везде можно приобрести алкоголь. В большинстве кафе его не продают. Но можно найти местное вино или коньяк в магазинах. Причем стоит такой алкоголь неприлично дешево.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий