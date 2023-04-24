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31 минуту назад

Эксперт дал советы по получению шенгенской визы

Катерина Саломе

Владимир Бондарь, эксперт по туризму и визовому оформлению, поделился советами о том, как повысить шансы на получение шенгенской визы в сегодняшних условиях. Он отметил, что процедура получения визы кардинально изменилась и теперь требует больше времени и усилий, подчеркнув, что запись на получение визы является первой сложностью, с которой сталкиваются желающие получить ее.

Эксперт дал советы по получению шенгенской визы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бондарь отметил, что для получения шенгенской визы необходимо собрать большой пакет документов и при этом важно учесть некоторые нюансы. Например, не следует полагаться только на списки, опубликованные на сайтах визовых центров, потому что они не всегда полны. Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность и возможность оплатить поездку.

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Эксперт отметил, что наличие документов о недвижимости (земельного участка, дома, квартиры и даже машины) повышает шансы на одобрение шенгенской визы. Он также рекомендует включать в пакет документов выкупленные билеты. Кроме того, есть определенный срок, в течение которого необходимо подать все документы, и здесь может быть подводный камень - в некоторых консульствах сборы уплачиваются наличными, а не банковским переводом. Поэтому важно убедиться, что у вас есть достаточное количество наличных денег для оплаты всех сборов.

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