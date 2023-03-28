Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Вьетнам продлит безвизовый режим для россиян

Правительство Вьетнама разрешило продлить безвизовый режим для граждан нескольких государств, в том числе России. Об этом сообщает Vietnam News.

Без визы туристам из некоторых стран можно будет находиться во Вьетнаме не 15, а 45 дней. В числе стран, на которые распространяется решение правительства, Россия, Белоруссия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Южной Корея и Япония.

Продление безвизового режима — мера, с помощью которой Вьетнам надеется поддержать иностранные инвестиции в туристическую сферу, один из главных факторов экономического роста страны.

Невероятно красивые страны, которые могут стать безвизовыми для россиян. Что эти направления предлагают туристам

Члены кабмина договорились, что гражданам всех стран и территорий будут выдавать электронные визы, которые позволяют один или несколько раз въезжать во Вьетнам.

Ранее безвизовый режим для российских туристов решил продлить Таиланд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий