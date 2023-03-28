Вьетнам продлит безвизовый режим для россиян

Правительство Вьетнама разрешило продлить безвизовый режим для граждан нескольких государств, в том числе России. Об этом сообщает Vietnam News.

Без визы туристам из некоторых стран можно будет находиться во Вьетнаме не 15, а 45 дней. В числе стран, на которые распространяется решение правительства, Россия, Белоруссия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Южной Корея и Япония.

Продление безвизового режима — мера, с помощью которой Вьетнам надеется поддержать иностранные инвестиции в туристическую сферу, один из главных факторов экономического роста страны.

Члены кабмина договорились, что гражданам всех стран и территорий будут выдавать электронные визы, которые позволяют один или несколько раз въезжать во Вьетнам.