Чем опасна тесная одежда в самолете

О том, какую одежду не стоит надевать, если вы путешествуете на самолете, рассказала бортпроводница из Индии Каджал Манхас. Ее советы перечислило издание Daily Star.
По словам стюардессы, тесная одежда, надетая в полет, может нести для пассажиров смертельную опасность.
Дело в том, что слишком обтягивающая одежда может давить на конечности и негативно влиять на кровообращение. Это чревато риском возникновения отеков, судорог и даже тромбоза. Оторвавшийся же тромб может привести к смерти человека.
«Исход может быть фатальным», — предупредила Манхас.
Также не рекомендовала стюардесса отправляться в путешествие на самолете в обуви на высоком каблуке. Это опасно в случае экстренной эвакуации: человек может споткнуться, упасть, задерживая при этом остальных пассажиров, а также острым каблуком можно случайно проткнуть надувной трап.