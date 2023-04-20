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1 час назад

«Исход может быть фатальным»: чем опасна тесная одежда в самолете

Мария Кимакович

О том, какую одежду не стоит надевать, если вы путешествуете на самолете, рассказала бортпроводница из Индии Каджал Манхас. Ее советы перечислило издание Daily Star.

Чем опасна тесная одежда в самолете
Фото: UnsplashUnsplash

По словам стюардессы, тесная одежда, надетая в полет, может нести для пассажиров смертельную опасность.

Дело в том, что слишком обтягивающая одежда может давить на конечности и негативно влиять на кровообращение. Это чревато риском возникновения отеков, судорог и даже тромбоза. Оторвавшийся же тромб может привести к смерти человека.

«Исход может быть фатальным», — предупредила Манхас.

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Также не рекомендовала стюардесса отправляться в путешествие на самолете в обуви на высоком каблуке. Это опасно в случае экстренной эвакуации: человек может споткнуться, упасть, задерживая при этом остальных пассажиров, а также острым каблуком можно случайно проткнуть надувной трап.

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