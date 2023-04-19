$81.60-0.0389.57-0.09

Самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Вены в Нью-Йорк, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за поломки туалетов. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов
© Unsplash

Отмечается, что борт вылетел и сообщил о том, что в салоне сломались пять из восьми туалетов. Из-за этого пилоты приняли решение вернуться в Вену.

Дело в том, что рейс должен был длиться девятые часов, на борту находилось 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Также отмечается, что в аэропорте Нью-Йорка починка туалетов не представлялась возможной. Из-за этого был отменен также обратный рейс из США в Австрию.

Где в самолете находятся самые безопасные места

О том, что привело к массовой поломке туалетов на борту, не сообщается.

Ранее сообщалось, что пассажир открыл дверь самолета за секунду до взлета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий