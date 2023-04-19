Самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки туалетов

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Вены в Нью-Йорк, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за поломки туалетов. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

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Отмечается, что борт вылетел и сообщил о том, что в салоне сломались пять из восьми туалетов. Из-за этого пилоты приняли решение вернуться в Вену.

Дело в том, что рейс должен был длиться девятые часов, на борту находилось 300 пассажиров и 10 членов экипажа. Также отмечается, что в аэропорте Нью-Йорка починка туалетов не представлялась возможной. Из-за этого был отменен также обратный рейс из США в Австрию.

О том, что привело к массовой поломке туалетов на борту, не сообщается.