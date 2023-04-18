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Раскрыты сроки начала купального сезона в Краснодарском крае

Сотрудники гидрометцентра Краснодарского края предоставили информацию о датах начала купального сезона в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным синоптиков, в 2023 году благоприятные погодные условия приведут к быстрому прогреванию Черного моря, что обеспечит комфортную температуру для купания уже в середине мая. В прошлом году вода прогревалась медленнее, из-за холодного мая и значительных осадков, которые не прекращались до конца весны.

Курорты Черного моря пользуются рекордной популярностью

Отдыхающие на берегу Чокракского озера на Керченском полуострове могут наслаждаться красотой местности, вина, дельфинов и поиска утерянного золота. Гидрометцентр Кубани сообщает, что в данный момент море прогревается быстрее, чем в прошлом году.

Согласно климатическим данным за последние десять лет, были годы как теплее, так и холоднее, однако для отдыхающих наиболее важным является то, когда температура моря достигнет 23-25 градусов, что обычно происходит не ранее середины мая.

Ранее мы писали о том, что туроператор сообщил, как удобнее всего добраться до Черного моря.

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