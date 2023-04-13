Курорты Черного моря пользуются рекордной популярностью

Летом на Черном море будет отдыхать рекордное число жителей России. Об этом и об условиях отпуска на бюджетных и люксовых курортах рассказало РИА Новости.

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Уже в первом квартале 2023 года продажи путевок на российский юг на 35-40% выше, чем в 2022-м, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Курорты Краснодарского края и Крыма по спросу обогнали Турцию, ОАЭ и Египет. Россияне стали часто использовать отложенную бронь, а длительность отдыха уменьшилась менее чем до 9 дней, хотя в прошлом году составляла 10 дней.

Один из важных трендов в этом году — динамическое ценообразование в отелях. В первые несколько часов после того как номера на конкретные даты выставляют, можно забронировать их по низкой цене. Потом прайс становится стандартным.

Самые востребованные черноморские направления у всех российских туроператоров — Адлер, Сочи и Анапа. Стоимость отдыха там колеблется между 80 и 115 тысячами рублей. Самый бюджетный вариант — абхазские курорты, где можно провести отпуск за 40 тысяч рублей.

В Крыму, популярность которого выросла по сравнению с прошлым годом, также отдых стоит ощутимо меньше, чем в Краснодарском крае. Чтобы съездить на полуостров, понадобится примерно 76,5 тысячи рублей. В два раза дешевле можно отдохнуть в Евпатории.

В Крыму чаще всего останавливаются в отелях "две звезды". Почти половина туристов предпочитают отдых "все включено" как альтернативу отдыху в Турции.

В сезоне отпусков 2023 главные проблемы связаны не с ценами и платежеспособностью, а с логистикой. По словам Ромашкина, важно обеспечить достаточное количество поездов и избежать сложностей с транспортом.