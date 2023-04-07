$79.50+0.1487.10+0.37
20 минут назад

Туроператор сообщил, как удобнее всего добраться до Черного моря

Мира Маркина

Самый простой способ добраться до кубанских курортов — поезд. Об этом представитель туроператора "Дельфин" Екатерина Чернова рассказала Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператор сообщил, как удобнее всего добраться до Черного моря
Фото: PxherePxhere

Эксперт напомнила, что многие южные аэропорты в России, например в Анапе, Краснодаре, Геленджике, временно закрыты с весны 2022 года. Действуют аэропорты только в Сочи и Минеральных Водах.

Из первого города возможно добраться почти до любого курорта края на автомобильном транспорте, но это может быть не слишком удобно и быстро:

"Легче всего доехать из аэропорта в центр Сочи (30 километров) и Красную Поляну (40 километров). Из аэропорта в Лазаревское — 100 километров, Туапсе — 144 километра, Геленджик — 268 километров, Анапу — 360 километров".

Такси до Анапы, по словам Черновой, в аэропорту может около трех-четырех тысяч рублей, но сервисы предварительного заказа позволят ощутимо сэкономить.

Пляжи на российских курортах, где отдыхает мало людей

Добраться до Анапы и Геленджика можно также из аэропорта в Минеральных Водах, расстояние до которых 575 и 541 километр соответственно. На дорогу потребуется 8-10 часов.

Более комфортным способом попасть на курорты Краснодарского края Екатерина Чернова назвала поезд. РЖД планирует назначить более 1,5 тысячи дополнительных поездов, большая часть которых будут соединять крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском.

Ранее "Рамблер" писал о самых востребованных летом российских курортах.

Новости путешествий,Екатерина Чернова,Ассоциация туроператоров России,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий