Туроператор сообщил, как удобнее всего добраться до Черного моря

Самый простой способ добраться до кубанских курортов — поезд. Об этом представитель туроператора "Дельфин" Екатерина Чернова рассказала Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Эксперт напомнила, что многие южные аэропорты в России, например в Анапе, Краснодаре, Геленджике, временно закрыты с весны 2022 года. Действуют аэропорты только в Сочи и Минеральных Водах.

Из первого города возможно добраться почти до любого курорта края на автомобильном транспорте, но это может быть не слишком удобно и быстро:

"Легче всего доехать из аэропорта в центр Сочи (30 километров) и Красную Поляну (40 километров). Из аэропорта в Лазаревское — 100 километров, Туапсе — 144 километра, Геленджик — 268 километров, Анапу — 360 километров".

Такси до Анапы, по словам Черновой, в аэропорту может около трех-четырех тысяч рублей, но сервисы предварительного заказа позволят ощутимо сэкономить.

Добраться до Анапы и Геленджика можно также из аэропорта в Минеральных Водах, расстояние до которых 575 и 541 километр соответственно. На дорогу потребуется 8-10 часов.

Более комфортным способом попасть на курорты Краснодарского края Екатерина Чернова назвала поезд. РЖД планирует назначить более 1,5 тысячи дополнительных поездов, большая часть которых будут соединять крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском.