Пляжи на российских курортах, где отдыхает мало людей

С началом пандемии коронавируса отдых на курортах России стал более популярным у путешественников. Однако все приморские пляжи в нашей стране общественные, поэтому туристов везде одинаково много. Тем не менее, есть менее популярные места для отдыха, где нет большого скопления туристов.

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О самых непопулярных пляжах России — в материале “Рамблера”.

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Пляж в поселке Сукко

Поселок Сукко расположен недалеко от Анапы и не пользуется популярностью у туристов. Здесь лучше всего отдыхать семьям без детей, так как пляж состоит из крупной и неудобной гальки. Кроме того, спустя несколько метров после захода в воду идет обрыв.

В Сукко приезжают для занятия дайвингом и водных развлечений. Здесь можно арендовать водный мотоцикл, покататься на “ватрушке” и “банане”. На главном пляже оборудована основная инфраструктура: туалеты, раздевалки, кафе и рестораны. Людей тут не так много из-за того, что большинство отдыхающих едут в Анапу. Если вы хотите приватный отдых, то можете выбрать один из диких пляжей поблизости.

Пляж на Суджукской косе

Суджукская коса вытянулась на 800 метров в море и не пользуется популярностью у приезжих, поэтому здесь отдыхают только местные. Пляж славится тем, что вода здесь очень чистая благодаря галечному покрытию. На косе есть два разных пляжа, которые расположены на двух сторонах косы. Все они оборудованы инфраструктурой, в том числе сувенирными магазинами, кафе и ресторанами.

Туристов здесь практически нет, так как они предпочитают пляжи в более популярных курортных местах, но людей может быть много в выходные дни. Так что если вы мечтаете об уединенном отдыхе, приезжайте на пляж в будний день.

Пляж в поселке Янтарный

Летом этот пляж в Калининградской области превращается в место сбора туристов, которых здесь не так много. В Калининград редко приезжают летом, поэтому путешественников здесь не так много и можно насладиться отдыхом. В 2016 году он даже получил “Голубой флаг” за чистоту прибрежной зоны и моря.