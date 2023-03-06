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53 минуты назад

В TripAdvisor составили рейтинг лучших пляжей мира

Мира Маркина

Сервис отзывов и рекомендаций TripAdvisor опубликовал список самых лучших пляжей мира. Рейтинг был составлен с учетом впечатлений туристов, которыми они делились.

В TripAdvisor составили рейтинг лучших пляжей мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На первом месте оказался бразильский пляж Байя-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Он небольшой, к нему ведет спуск по каменным ступеням.

Вторая строчка рейтинга оказалась за самым широким пляжем островной Арубы – Игл Бич. Посетители ценят его за мягкий белоснежный песок, отсутствие камней, а также водорослей.

Составлен список лучших стран для отдыха в 2023 году

Замыкает тройку лидеров также песчаный, но немноголюдный австралийский пляж – Кейбл Бич. Всего в рейтинг вошло 25 мест из Исландии, Португалии, Сицилии и других уголков планеты.

Ранее мы писали, что положить в косметичку перед полетом.

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