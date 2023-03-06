В TripAdvisor составили рейтинг лучших пляжей мира

Сервис отзывов и рекомендаций TripAdvisor опубликовал список самых лучших пляжей мира. Рейтинг был составлен с учетом впечатлений туристов, которыми они делились.

На первом месте оказался бразильский пляж Байя-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Он небольшой, к нему ведет спуск по каменным ступеням.

Вторая строчка рейтинга оказалась за самым широким пляжем островной Арубы – Игл Бич. Посетители ценят его за мягкий белоснежный песок, отсутствие камней, а также водорослей.

Замыкает тройку лидеров также песчаный, но немноголюдный австралийский пляж – Кейбл Бич. Всего в рейтинг вошло 25 мест из Исландии, Португалии, Сицилии и других уголков планеты.