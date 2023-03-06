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1 час назад

Что положить в косметичку для перелета

Мира Маркина

Перелет — это стресс для нашего организма. Что взять с собой, чтобы он прошел максимально комфортно? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что положить в косметичку для перелета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Антисептик

Вещь №1, без которой нельзя садиться на борт. Антисептик или антисептические влажные салфетки пригодятся не только для рук. Ими стоит обработать подлокотники и столик — одни из самых грязных мест в самолете!

Увлажняющие средства

Уровень влажности воздуха на борту самолета составляет всего около 20%, поэтому кожа сохнет сильнее и ее нужно увлажнять. Возьмите с собой гидрогелевую маску и патчи, увлажняющий крем для лица и рук, бальзам для губ, а для глаз могут пригодиться капли. Но главное — не забывайте пить воду, чтобы не было обезвоживания организма.

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Средства для гигиены полости рта

Зубная паста и зубная щетка в дорожном формате — необходимое приспособление во время долгого перелета, особенно, если вы любите перекусить в самолете. Если нет возможности полноценно почистить зубы, используйте зубную нить или монопучковую щетку.

Не забывайте только про то, что в ручной клади нельзя перевозить жидкости свыше 100 миллилитров. И лучше использовать прозрачную косметичку, чтобы при досмотре не возникло никаких проблем.

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