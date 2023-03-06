Составлен список лучших стран для отдыха в 2023 году

Главную награду премии Travellers' Choice Awards получила Куба. Ее признали лучшей страной для отдыха. На сайте сервиса отзывов и рекомендаций TripAdvisor опубликован весь рейтинг.

Фото: Unsplash Unsplash

По мнению создателей премии, на Кубе есть не только достойные пляжи и отели, но и возможности для обмена культур.

«Гавана представляет собой смесь архитектуры старого мира и современной культуры. Отправляйтесь а Тринидад, чтобы увидеть больше испанской колониальной архитектуры», – советуют авторы рейтинга.

На втором месте оказался Вьетнам, а на третьем – остров Маврикий. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Камбоджа и Таиланд. Замыкает десятку Польша, как одно из наиболее востребованных у путешественников направлений.

Для составления рейтинга были проанализированы отзывы и комментарии туристов со всего мира, которые путешественники оставляли на портале TripAdvisor.