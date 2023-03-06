Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Travellers' Choice Awards составил список лучших стран для отдыха в 2023 году

Мира Маркина

Главную награду премии Travellers' Choice Awards получила Куба. Ее признали лучшей страной для отдыха. На сайте сервиса отзывов и рекомендаций TripAdvisor опубликован весь рейтинг.

Составлен список лучших стран для отдыха в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению создателей премии, на Кубе есть не только достойные пляжи и отели, но и возможности для обмена культур.

«Гавана представляет собой смесь архитектуры старого мира и современной культуры. Отправляйтесь а Тринидад, чтобы увидеть больше испанской колониальной архитектуры», – советуют авторы рейтинга.

На втором месте оказался Вьетнам, а на третьем – остров Маврикий. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Камбоджа и Таиланд. Замыкает десятку Польша, как одно из наиболее востребованных у путешественников направлений.

5 причин, почему стоит поехать в отпуск на Кубу

Для составления рейтинга были проанализированы отзывы и комментарии туристов со всего мира, которые путешественники оставляли на портале TripAdvisor.

Ранее «Рамблер» рассказывал об опасном вирусе, ввозимом в Россию из Азии туристами.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий