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Эксперты составили список бюджетных мест для туристов в 2023 году

Специалисты компании Cotswold Outdoor, проанализировав некоторые важные факторы, составили рейтинг мест с наиболее приятными ценами для туристов. Об этом сообщает «ТурПром».

Названы города для бюджетного отдыха в 2023 году
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При составлении списка были учтены доступность жилья, стоимость продуктов, транспорта, наличие и доступность бесплатных туристических объектов, скорость мобильного интернета, а также уровень преступности в той или иной стране.

В результате список бюджетных и интересных мест для путешествий оказался несколько неожиданным.

Первое место занял Ереван, вторую ступень пьедестала эксперты отдали Баку, на третьем месте оказался Бангкок.

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Далее города расположились в таком порядке: Ханой, Сеул, Мадрид, Будапешт, София, Пекин и Вена.

Ранее были перечислены неочевидные направления для майских поездок по России.

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