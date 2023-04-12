Куда поехать летом 2023 года: лучшие направления
Чтобы сэкономить на летнем отпуске, стоит уже сейчас задуматься о том, куда поехать, и начать планировать поездку. Тариел Гажиенко, владелец международной сети туристических агентств GiTravel, рассказал "Рамблеру" о самых популярных направлениях на лето 2023 года.
По словам эксперта, по запросам клиентов сети турагентств можно проследить тенденцию по самым популярным направлениям. Абсолютным лидером является Турция, которая занимает первое место с большим отрывом в 60% бронирования туров на лето.
Такое высокое значение вызывает удивление, учитывая то, что цены на эту страну в текущем году выросли в 1.5-2 раза по сравнению с прошлым, но, несмотря на это, Турция все равно остается самым доступным существующим направлением.
Однако Турция остается популярным направлением, благодаря тому, что это страна с самой лучшей детской инфраструктурой в отелях. Кроме того, в городах-курортах страны сохраняется стабильность и безопасность, что не менее важно для туристов.
На втором месте, согласно подсчетам владельца международной сети туристических агентств, располагается Египет, так как стоимость туров в страну в летние сезоны остается одной из самых доступных среди всех остальных направлений.
Помимо доступных цен, Египет знаменит удивительными пляжами на берегах Красного моря и своим манящим подводным миром, от которого захватывает дух. Это делает страну привлекательной для широкого круга туристов.
Россия, по словам эксперта, занимает уверенное третье место среди туристов, так как внутри страны множество возможностей для путешествий и отдыха на любой вкус и бюджет.
Естественно все пляжные курорты остаются популярными, но если не брать их во внимание, уже второй год подряд спросом пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток и речные круизы по Волге или Оке. На Алтае путешественники могут наслаждаться красивейшими горными пейзажами, продуманными тропами для пеших прогулок и экскурсий. Карелия же притягивает своими гостеприимными людьми и традиционным скандинавским стилем архитектуры. Направления на Дальнем Востоке включают Камчатку, Сахалин и Курильские острова, которые известны своими приключенческими и экскурсионными темами. Наконец, речные круизы по Волге или Оке предлагают не только возможность отправиться в увлекательное путешествие, но и насладиться современной комфортабельной инфраструктурой на борту теплохода.
Эксперт добавил, что и Мальдивы входят в список самых актуальных направлений для отдыха и располагаются на четвертом месте по частоте бронирований.
Несмотря на высокую стоимость отдыха на этом экзотическом курорте, уже второй год подряд он популярен среди туристов, а в текущем году россияне заняли первое место по объему бронирований и посещения Мальдив. Это связано с тем, что зачастую люди предпочитают неплохой бюджетный отель на Мальдивах, нежели привычный люксовый отель с системой “все включено” в Турции по такой же стоимости. Всё больше отдыхающих выбирают такой вид отдыха, потому что райские острова в Индийском океане привлекают своим спокойствием, белоснежной песчаной косой, кристально чистой водой и огромным разнообразием подводного мира.
На выбор туристов влияют не только финансовые возможности, но и личные предпочтения.
В сегодняшних условиях, когда выбор стран для путешествий действительно ограничен, важно обращаться за помощью к опытным турагентам. Они смогут помочь найти все то, к чему вы привыкли в закрытых странах, среди тех, в которые можно попасть сейчас.