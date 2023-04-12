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Куда поехать летом 2023 года: лучшие направления

Чтобы сэкономить на летнем отпуске, стоит уже сейчас задуматься о том, куда поехать, и начать планировать поездку. Тариел Гажиенко, владелец международной сети туристических агентств GiTravel, рассказал "Рамблеру" о самых популярных направлениях на лето 2023 года.

Куда поехать летом 2023 года: лучшие направления
© Unsplash.com

По словам эксперта, по запросам клиентов сети турагентств можно проследить тенденцию по самым популярным направлениям. Абсолютным лидером является Турция, которая занимает первое место с большим отрывом в 60% бронирования туров на лето.

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Такое высокое значение вызывает удивление, учитывая то, что цены на эту страну в текущем году выросли в 1.5-2 раза по сравнению с прошлым, но, несмотря на это, Турция все равно остается самым доступным существующим направлением.

Тариел Гажиенко
Тариел ГажиенкоБизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Однако Турция остается популярным направлением, благодаря тому, что это страна с самой лучшей детской инфраструктурой в отелях. Кроме того, в городах-курортах страны сохраняется стабильность и безопасность, что не менее важно для туристов.

На втором месте, согласно подсчетам владельца международной сети туристических агентств, располагается Египет, так как стоимость туров в страну в летние сезоны остается одной из самых доступных среди всех остальных направлений.

Помимо доступных цен, Египет знаменит удивительными пляжами на берегах Красного моря и своим манящим подводным миром, от которого захватывает дух. Это делает страну привлекательной для широкого круга туристов.

Тариел Гажиенко
Тариел ГажиенкоБизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Россия, по словам эксперта, занимает уверенное третье место среди туристов, так как внутри страны множество возможностей для путешествий и отдыха на любой вкус и бюджет.

Естественно все пляжные курорты остаются популярными, но если не брать их во внимание, уже второй год подряд спросом пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток и речные круизы по Волге или Оке. На Алтае путешественники могут наслаждаться красивейшими горными пейзажами, продуманными тропами для пеших прогулок и экскурсий. Карелия же притягивает своими гостеприимными людьми и традиционным скандинавским стилем архитектуры. Направления на Дальнем Востоке включают Камчатку, Сахалин и Курильские острова, которые известны своими приключенческими и экскурсионными темами. Наконец, речные круизы по Волге или Оке предлагают не только возможность отправиться в увлекательное путешествие, но и насладиться современной комфортабельной инфраструктурой на борту теплохода.

Тариел Гажиенко
Тариел ГажиенкоБизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Эксперт добавил, что и Мальдивы входят в список самых актуальных направлений для отдыха и располагаются на четвертом месте по частоте бронирований.

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Несмотря на высокую стоимость отдыха на этом экзотическом курорте, уже второй год подряд он популярен среди туристов, а в текущем году россияне заняли первое место по объему бронирований и посещения Мальдив. Это связано с тем, что зачастую люди предпочитают неплохой бюджетный отель на Мальдивах, нежели привычный люксовый отель с системой “все включено” в Турции по такой же стоимости. Всё больше отдыхающих выбирают такой вид отдыха, потому что райские острова в Индийском океане привлекают своим спокойствием, белоснежной песчаной косой, кристально чистой водой и огромным разнообразием подводного мира.

Тариел Гажиенко
Тариел ГажиенкоБизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

На выбор туристов влияют не только финансовые возможности, но и личные предпочтения.

В сегодняшних условиях, когда выбор стран для путешествий действительно ограничен, важно обращаться за помощью к опытным турагентам. Они смогут помочь найти все то, к чему вы привыкли в закрытых странах, среди тех, в которые можно попасть сейчас.

Тариел Гажиенко
Тариел ГажиенкоБизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel
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