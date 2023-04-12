Куда поехать летом 2023 года: лучшие направления

Естественно все пляжные курорты остаются популярными, но если не брать их во внимание, уже второй год подряд спросом пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток и речные круизы по Волге или Оке. На Алтае путешественники могут наслаждаться красивейшими горными пейзажами, продуманными тропами для пеших прогулок и экскурсий. Карелия же притягивает своими гостеприимными людьми и традиционным скандинавским стилем архитектуры. Направления на Дальнем Востоке включают Камчатку, Сахалин и Курильские острова, которые известны своими приключенческими и экскурсионными темами. Наконец, речные круизы по Волге или Оке предлагают не только возможность отправиться в увлекательное путешествие, но и насладиться современной комфортабельной инфраструктурой на борту теплохода.



Тариел Гажиенко Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel