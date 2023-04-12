Чем туристу заняться в Венесуэле: топ интересных мест

Венесуэла становится все более привлекательной страной для отдыха среди россиян. Теплое карибское море и отсутствие необходимости оформлять для поездки визу лишь способствуют росту популярности этого направления.

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В этом материале "Рамблер" расскажет о самых интересных местах, которые стоит посетить в Венесуэле каждому туристу.

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Каракас

Если вы запланировали отдых в Венесуэле, то ваш путь скорее всего будет проходить через Каракас – столицу этого государства. Именно в этот город летят прямые рейсы из Москвы.

Не спешите сразу же отправляться на курорты, Каракас не займет много вашего времени, однако в нем есть места, которые стоит посетить. Здесь вы сможете насладиться прекрасной архитектурой исторического центра города, выполненной в колониальном стиле, посетить музей революционера Симона Боливара, зайти на выставку в лучший музей современного искусства во всей Латинской Америке.

Архипелаг Лос-Рокес

Весь архипелаг является национальным парком. Здесь получат истинное удовольствие не только любители подводных прогулок – помимо 350 мелких островов, окруженных рифами, в которых обитают самые необычные виды морской живности, на территории этого национального парка также расположились одни из самых лучших пляжей Венесуэлы. Если вы мечтали об отдыхе на пляжах с мельчайшим и мягким белым песком, то вам точно стоит посетить архипелаг.

Пик Боливар

Для любителей острых ощущений будет актуальна экскурсия на пик Боливар. Эта точка считается самой высокой во всей Венесуэле. Туристы могут подняться на соседний пик под названием Эспехо с помощью канатной дороги. Однако и подъем на сам Боливар (высота – 4978 метров) под силу даже начинающим. Но запастись терпением и теплой одеждой все же придется – на вершине вас ждет снег и прохладный воздух. Подниматься придется пешком.

Национальный парк Канайма