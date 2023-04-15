Перечислены неочевидные направления для майских поездок по России

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил топ пять неочевидных мест, куда можно поехать на майские праздники. По мнению компании, там не будет суеты, большого количества туристов, очередей в музеи и высокой стоимости номеров в отелях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТС Travel.

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Рейтинг неочевидных локаций возглавила Астрахань. В майские праздники там можно будет рыбачить, гулять по городу и любоваться цветением маков и тюльпанов. При этом в регионе не будет изнурительной жары. Остановиться в Астрахани можно за 2-4 тысячи рублей в сутки.

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Второе направление, которое попало в топ МТС Travel, — Кировск Мурманской области. Туда можно поехать, если хочется покататься на горных лыжах и сноубордах. Снежный покров там будет до июня, а вокруг города есть три горнолыжных центра: "Большой Вудъявр", "Кукисвумчорр" и "Хибины Сноу Парк". Отель в Кировске будет стоить 6-7 тысяч рублей за ночь.

МТС Travel рекомендует съездить в мае в Северную Осетию. Там можно как насладиться местной природой, так и полюбоваться архитектурой русского Кавказа на фоне гор. Среди достопримечательностей — Даргавский некрополь, представляющий собой 97 фамильных склепов (самые старые — XVII века), похожих на пирамиды. Отдельная особенность региона — кухня, в том числе знаменитые осетинские пироги. Остановиться в регионе можно за 3-7 тысяч рублей.

Еще одна локация для майских праздников — Адыгея. Там необычная природа: карстовые воронки, пещеры, густые леса, горные плато. Одна из визитных карточек — горячие термальные источники. Кухня региона настолько разнообразна, что заслуживает отдельного гастротура. Чтобы остановиться в Адыгее в мае, в среднем понадобится 6 тысяч рублей в сутки, но есть варианты дешевле на 2 тысячи.

Замыкает топ-5 Алтайский край, природа которого тоже пробуждается в мае. Горная река Катунь окончательно освобождается ото льда, склоны гор становятся яркими благодаря цветению. Кроме того, в последние годы на Алтае есть традиция любования маральником — наподобие японской ханами, то есть традиции любования цветами. В регионе можно остановиться не только в отеле, но и на турбазах, глэмпингах и так далее. Стоимость ночевки — 8 тысяч, но есть варианты и в два раза дешевле.