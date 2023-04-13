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Эксперты назвали самые бюджетные направления в России для отдыха на майских праздниках

Эксперты сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" в беседе с "Газетой.Ru" назвали самые недорогие направления для отдыха в России на майские праздники.

Дешевле всего обойдется аренда жилья в Калининграде – в среднем 3370 рублей за сутки. В Кисловодске жилье будет стоить 3580 рублей, а в Волгограде 3880 рублей.

"Из недорогих популярных направлений стоит также рассмотреть Ессентуки и Пятигорск, а также курорты Краснодарского края, в частности, Анапу и Лазаревское", – рассказал генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Эксперт также добавил, что дешевле снимать квартиру посуточно, чем отель. В таком случае экономия может составить до 50%.

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В Санкт-Петербурге средняя стоимость бронирования жилья на майских праздниках составляет 4450 рублей, а в Москве 4360 рублей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о главных правилах выбора жилья в путешествиях.

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