Названы главные правила выбора жилья в путешествиях

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказал об основных правилах бронирования жилья в путешествиях. Подробностями эксперт поделился с "Известиями".
Так, по словам мужчины, бронированием жилья стоит заняться минимум за месяц до предстоящей поездки, поскольку в таком случае вариантов будет больше, а цены ниже.
Кромочкин отметил, что при выборе необходимо понять, что имеет для вас значение, например, легкая транспортная доступность, торговые центры поблизости, выход к пляжу и прочее.
Также стоит уделить внимание арендодателю и отзывам предыдущих постояльцев. По словам эксперт, хороший показатель – 15 положительных или нейтральных оценок. Нужно посмотреть и на то, как арендодатель отвечает на негативные отзывы.