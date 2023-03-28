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1 час назад

Названы главные правила выбора жилья в путешествиях

Мария Иглина

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказал об основных правилах бронирования жилья в путешествиях. Подробностями эксперт поделился с "Известиями".

Так, по словам мужчины, бронированием жилья стоит заняться минимум за месяц до предстоящей поездки, поскольку в таком случае вариантов будет больше, а цены ниже.

Кромочкин отметил, что при выборе необходимо понять, что имеет для вас значение, например, легкая транспортная доступность, торговые центры поблизости, выход к пляжу и прочее.

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Также стоит уделить внимание арендодателю и отзывам предыдущих постояльцев. По словам эксперт, хороший показатель – 15 положительных или нейтральных оценок. Нужно посмотреть и на то, как арендодатель отвечает на негативные отзывы.

Ранее стюардесса дала совет туристам, которые боятся воров в отеле.

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