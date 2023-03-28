Названы главные правила выбора жилья в путешествиях

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказал об основных правилах бронирования жилья в путешествиях. Подробностями эксперт поделился с "Известиями".

Так, по словам мужчины, бронированием жилья стоит заняться минимум за месяц до предстоящей поездки, поскольку в таком случае вариантов будет больше, а цены ниже.

Кромочкин отметил, что при выборе необходимо понять, что имеет для вас значение, например, легкая транспортная доступность, торговые центры поблизости, выход к пляжу и прочее.