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44 минуты назад

Турагент Аверьянова предложила замену отдыху на зарубежных курортах

Мира Маркина

Основательница туристической фирмы "Инна Тур" Инна Аверьянова посоветовала провести летний отпуск на берегу Черного, Каспийского или Азовского моря. На ее взгляд, такой отдых не уступает каникулам на пляже за границей, пишет информационный портал "Моменты".

Турагент предложила замену отдыху на зарубежных курортах
Фото: PxherePxhere

Поскольку спрос на российские южные направления заметно вырос, многие отели, которые позволяют забронировать номер заранее, заполнены уже наполовину, обратила внимание специалист. В особенности, по ее словам, это актуально для Сочи, Анапы и Геленджика.

Аверьянова отмечает, что в России также востребован отдых в Махачкале и Минеральных Водах. По ее словам, планируют не только отдыхать на пляже, но и посещать экскурсии. Пользуются популярностью туры по городам России, а также речные круизы, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода.

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