Россияне назвали самые желанные варианты отпуска

Специалисты сервиса путешествий Туту провели исследование. Они опросили 1400 россиян об их идеальном отпуске. Выяснилось, что в этом году соотечественники собираются лежать на пляже, гулять по красивым городам и ездить в активные туры.

Так, любоваться архитектурой собираются 18 процентов опрошенных. 16 процентов хотят провести отпуск активно: велопоходы, сплавы, треккинг. Такой же показатель у тех, кто собирается провести отпуск на море.

Каждый десятый респондент намеревается отправиться на пляжный отдых за границу, например, на Мальдивы, в Таиланд и в ОАЭ. При этом Европу рассматривают лишь семь процентов опрошенных.