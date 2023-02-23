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3 часа назад

Булки с маком и малина: какие продукты запрещены в разных странах

Мария Каткова

Приезжая в определенную страну, вы можете не найти определенных продуктов в магазине. Как правило, это связано с религиозными, культурными и политическими особенностями страны. Так, в ОАЭ нельзя купить булочку с маком, а в Израиле вы не найдете свежую малину.

Какие продукты запрещены в разных странах
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Булка с маком, ОАЭ

В ОАЭ действительно строгие законы, которые распространяются и на туристов в том числе. Так, в стране очень жестко борются с запрещенными веществами. Дело в том, что из-за серьезной миграции из стран Азии в некоторых районах распространилась продажа запрещенных веществ. В связи с этим правительство контролирует все, что имеет общего с наркотиками.

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Именно поэтому в ОАЭ запрещена продажа продуктов с маком, из которого делают опиум. Так, в магазине вы не найдете булочек и другой выпечки с маком. Даже в русских магазинах, так как через границу провозить эти изделия тоже нельзя.

Малина, Израиль

Основная религия в Израиле — иудаизм. Она подразумевает употребление только кошерных блюд. В 2021 году в Израиле запретили продавать малину, так как блюдо признали некошерным. Дело в том, что в ягоде постоянно обнаруживались насекомые, которых употреблять в пищу иудеям нельзя. Чтобы продавцам не приходилось вскрывать ягоду (так бы она потеряла товарный вид), продавать ее просто запретили. Однако в некошерных магазинах ее по-прежнему можно найти.

Жвачка, Сингапур

В Сингапуре жвачка не продается с 1992 года. Такое решение было принято законом для того, чтобы города тратили меньше на уборку улиц. Одной из проблем было большое количество жвачки, которые люди выплевывали себе под ноги. В связи с этим жвачку решили полностью запретить. Купить ее можно в аптеке, предъявив рецепт. Туристам разрешено привозить в страну не более двух упаковок.

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