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1 час назад

3 страны, в которых Новый год под запретом

Мира Маркина

Пока по всему миру миллионы людей наряжают елки, готовят подарки близким и закупаются бенгальскими огнями, жители некоторых стран и не помышляют о праздновании Нового года. Все дело в том, что в этих государствах Новый год под запретом.

3 страны, в которых Новый год под запретом
Фото: AdobeStockAdobeStock

Подробнее о странах, над которыми в новогоднюю ночь не будет праздничных салютов – в материале "Рамблера".

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Индия

В индийской культуре вы не найдете праздника, напоминающего Новый год. Здесь есть праздник Лори – смесь Масленицы и Старого Нового года – который отмечают в северной части Индии в ночь с 13 на 14 января.

В нетуристических частях Индии некое подобие Нового года празднуют весной, но и тут дата праздника зависит от штата. Где-то это 22 марта, а где-то 14 апреля – то есть повсеместных гуляний в стране нет. Однако часть индийцев ответственно относится к празднованию католического рождества, которое отмечается с 24 на 25 декабря. Для них этот праздник является официальным.

Саудовская Аравия

По мнению властей Саудовской Аравии, празднование Нового года – это чуждая западная традиция, несопоставимая с исламскими законами.

В ночь с 31 декабря на 1 января никаких массовых мероприятий в стране не проводится. Если 31-е или 1-е не выпадают на пятницу, то эти дни являются рабочими. При этом запретить праздновать Новый год дома в семейном кругу гражданам не могут. Но вот с шумными уличными гуляниями полиция церемониться не будет: за такое могут задержать и выписать крупный штраф.

5 самых безумных новогодних традиций разных стран

Северная Корея

Северная Корея живет по собственному календарю –летоисчисление здесь ведется со дня рождения первого руководителя страны Ким Ир Сена. Поэтому 2023 год станет для жителей КНДР 111 годом.

Долгие годы власти пресекали попытки граждан отмечать светские праздники, которые празднуют во всем мире. Но не так давно появились послабления. К примеру, 31 декабря в стране проводят праздничные концерты, но перед их посещением нужно успеть возложить цветы у памятника первому лидеру страны. Ни 31 декабря, ни 1 января праздничными днями в стране не являются.

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